В России резко выросло производство рыбной продукции
Москва, 6 октября. В России резко возросло производство сушеной рыбы и другой рыбной продукции. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщают «Известия».
По данным ведомства, в первые восемь месяцев 2017 года по отношению к тому же периоду прошлого года на 66% выросло производство сушеной рыбы. Выпуск пресервов увеличился на 37%, производство рыбного фарша и филе выросло на 20%. Общий объем производства основного сопутствующего товара — пива в этот период сократилось на 5%.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что рост производства рыбной продукции связан с развитием внутреннего туризма в России, популяризации здорового образа жизни и бумом крафтового пива.
«Причина — в популяризации ЗОЖ, правильного питания, в котором рыба занимает равное, а нередко и доминирующее положение по сравнению с продуктами из мяса, — сообщил «Известиям» член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. — Высокий интерес к рыбе связан также с ростом внутреннего туризма, питания в кафе и ресторанах».