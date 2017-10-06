В России резко выросло производство рыбной продукции

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Москва, 6 октября. В России резко возросло производство сушеной рыбы и другой рыбной продукции. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщают «Известия».

По данным ведомства, в первые восемь месяцев 2017 года по отношению к тому же периоду прошлого года на 66% выросло производство сушеной рыбы. Выпуск пресервов увеличился на 37%, производство рыбного фарша и филе выросло на 20%. Общий объем производства основного сопутствующего товара — пива в этот период сократилось на 5%.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что рост производства рыбной продукции связан с развитием внутреннего туризма в России, популяризации здорового образа жизни и бумом крафтового пива.