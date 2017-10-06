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В России резко выросло производство рыбной продукции
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    В России резко выросло производство рыбной продукции

    7:27  6 Октября 2017
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    В России резко выросло производство рыбной продукции

    Москва, 6 октября. В России резко возросло производство сушеной рыбы и другой рыбной продукции. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщают «Известия».

    По данным ведомства, в первые восемь месяцев 2017 года по отношению к тому же периоду прошлого года на 66% выросло производство сушеной рыбы. Выпуск пресервов увеличился на 37%, производство рыбного фарша и филе выросло на 20%. Общий объем производства основного сопутствующего товара — пива в этот период сократилось на 5%.

    Опрошенные изданием эксперты отмечают, что рост производства рыбной продукции связан с развитием внутреннего туризма в России, популяризации здорового образа жизни и бумом крафтового пива.

    «Причина — в популяризации ЗОЖ, правильного питания, в котором рыба занимает равное, а нередко и доминирующее положение по сравнению с продуктами из мяса, — сообщил «Известиям» член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. — Высокий интерес к рыбе связан также с ростом внутреннего туризма, питания в кафе и ресторанах».

    Автор: Виталий Малясев
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