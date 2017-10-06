Захарова: В украинском «парламенте» появились артисты и зрители

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Москва, 6 октября. В украинском «парламенте» теперь есть и артисты и зрители, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала в Facebook драку депутатов Верховной рады Украины во время рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса.

По ее словам, в этом нет ничего нового, удивительного, и все уже привыкли к таким событиям.

Как отметила представитель российского дипломатического ведомства, поражает то, что, «когда одни отчаянно друг друга молотили, другие снимали их, своих же коллег, на мобильные телефоны». По мнению Захаровой, украинский «парламент» разделился: теперь здесь есть и артисты и зрители.

«Сложно понять, прогресс это или регресс. Но то, что он дикий, это точно», — резюмировала Захарова.

Ранее Газета.ru писала, что депутаты Рады подрались из-за закона о реинтеграции Донбасса‍.