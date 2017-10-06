Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МО РФ: Граница Сирии рядом с базой США стала «дырой», откуда атакует ИГ
Политика
Захарова: В украинском «парламенте» появились артисты и зрители
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Захарова: В украинском «парламенте» появились артисты и зрители

    7:44  6 Октября 2017
    47

    Захарова: В украинском «парламенте» появились артисты и зрители

    Москва, 6 октября. В украинском «парламенте» теперь есть и артисты и зрители, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала в Facebook драку депутатов Верховной рады Украины во время рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса.

    По ее словам, в этом нет ничего нового, удивительного, и все уже привыкли к таким событиям.

    Захарова: В украинском «парламенте» появились артисты и зрители

    Как отметила представитель российского дипломатического ведомства, поражает то, что, «когда одни отчаянно друг друга молотили, другие снимали их, своих же коллег, на мобильные телефоны». По мнению Захаровой, украинский «парламент» разделился: теперь здесь есть и артисты и зрители.

    «Сложно понять, прогресс это или регресс. Но то, что он дикий, это точно», — резюмировала Захарова.

    Ранее Газета.ru писала, что депутаты Рады подрались из-за закона о реинтеграции Донбасса‍. 

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #донбасс #украина #мид рф #мария захарова #драка #верховная рада
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84878

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107480

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29997

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44720

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26344
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1029
        Сирия: ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю

        Сирия: ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю

        0:38   6 Октября 2017
        467
        МО РФ ответило американскому журналисту на слова о роли США в освобождении Сирии от ИГИЛ

        МО РФ ответило американскому журналисту на слова о роли США в освобождении Сирии от ИГИЛ

        22:30   5 Октября 2017
        31834
        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        21:01   5 Октября 2017
        8334