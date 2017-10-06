Роскачество предлагает лишать традиционных названий товары не по ГОСТу

В Избранное

Москва, 6 октября. В России хотят запретить использование названий продуктов из ГОСТа, если они не соответствуют этому стандарту.

Меры, разработанные Роскачеством, уже оценили в Минпромторге и Росстандарте, сообщает газета «Известия». Например, производителю предложат не писать на этикетке «молочный шоколад», если продукт не содержит молоко.

Предложения, которые ужесточают требования к маркировке, эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» представили на госкомиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции и разослали всем заинтересованным ведомствам.