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Политика
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Общество
Роскачество предлагает лишать традиционных названий товары не по ГОСТу
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    Роскачество предлагает лишать традиционных названий товары не по ГОСТу

    7:36  6 Октября 2017
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    Роскачество предлагает лишать традиционных названий товары не по ГОСТу

    Москва, 6 октября. В России хотят запретить использование названий продуктов из ГОСТа, если они не соответствуют этому стандарту.

    Меры, разработанные Роскачеством, уже оценили в Минпромторге и Росстандарте, сообщает газета «Известия». Например, производителю предложат не писать на этикетке «молочный шоколад», если продукт не содержит молоко.

    Роскачество предлагает лишать традиционных названий товары не по ГОСТу

    Предложения, которые ужесточают требования к маркировке, эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» представили на госкомиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции и разослали всем заинтересованным ведомствам.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #роскачество #гост
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