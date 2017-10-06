Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

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Владимир, 6 октября. Федеральному агентству новостей стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области.

Как сообщил источник ФАН, доставленные в ЦРБ Петушинского района четверо из пяти пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Это - два мужчины и два ребенка: годовалая девочка и мальчик 3,5 лет.

Напомним, по последним официальным данным в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде у города Покров, что во Владимирской области, погибли 17 человек.

