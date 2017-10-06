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Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром
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    Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

    7:21  6 Октября 2017
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    Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

    Владимир, 6 октября. Федеральному агентству новостей стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области.

    Как сообщил источник ФАН, доставленные в ЦРБ Петушинского района четверо из пяти пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Это - два мужчины и два ребенка: годовалая девочка и мальчик 3,5 лет.

    Напомним, по последним официальным данным в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде у города Покров, что во Владимирской области, погибли 17 человек.
     

    Автор: Константин Терехов
    #владимир #дтп с автобусом и поездом
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