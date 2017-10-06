Японец сжег жену и пятерых детей в своей квартире

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Токио, 6 октября. Женщина и ее пятеро детей погибли в результате пожара в японском городе Хитати в префектуре Ибараки.

Как передает телеканал NHK, загорелась одна из квартир в трехэтажном жилом доме. По версии полиции, причиной пожара стал поджог. Отмечается, что пожарные справились с пламенем оперативно. Они также обнаружили одного ребенка живым. Ребенок был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Как пишет Газета.ru, позже в полицию обратился 30-летний местный житель. Он рассказал, что поджег квартиру, где проживает с женой и пятью детьми.