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Астрономы пытаются расшифровать необычные мигания «звезды пришельцев»
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    Астрономы пытаются расшифровать необычные мигания «звезды пришельцев»

    7:16  6 Октября 2017  /обновлено: 7:18  06 Октября 2017
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    Астрономы пытаются расшифровать необычные мигания «звезды пришельцев»

    Вашингтон, 6 октября. Исследователи космоса заявили, что «звезда пришельцев» KIC 8462852 не только тускнеет со временем, но и периодически повышает свою яркость. Это ставит под сомнения почти все «природные» объяснения ее «мигания».

    По словам специалистов из Института науки Карнеги (США), до сегодняшнего дня ученые были уверены, что небесное тело только тускнеет. Тот факт, что звезда иногда становится более яркой после периодов потускнения, не совместим с большинством текущих гипотез, сообщает РИА Новости.

    Астрономы пытаются расшифровать необычные мигания «звезды пришельцев»

    Звезда KIC 8462852 в созвездии Лебедя считается одной из самых любопытных. Некоторые исследователи космоса уверены, что в ее окрестностях находится «сфера Дайсона», которую могла создать инопланетная цивилизация. 

    Автор: Алексей Громов
    #наука #космос #исследования
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