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Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром
Происшествия
СКР подтвердил гибель 17 человек в ДТП с автобусом под Владимиром
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    СКР подтвердил гибель 17 человек в ДТП с автобусом под Владимиром

    7:08  6 Октября 2017
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    СКР подтвердил гибель 17 человек в ДТП с автобусом под Владимиром

    Владимир, 6 октября. По данным Московского СУ на транспорте СК РФ в аварии на железнодорожном переезде во Владимирской области погибли 17 человек.

    Как сообщает Газета.ru, по факту случившегося организована доследственная проверка, на месте дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде у города Покров работают следователи. 

    Кроме того, по данным РИА Новости, после аварии в ЦРБ Петушинского района были госпитализированы пять человек. Четверо из них, включая двух детей – в крайне тяжелом состоянии помещены в реанимацию.

    Напомним, что ДТП на переезде произошло в 03:39. Автобус, предположительно, из Казахстана, выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим из Петербурга в Нижний Новгород, и неожиданно заглох.

    Машинист локомотива предпринял экстренное торможение, однако расстояние от поезда до автобуса было слишком коротким. Более 30 человек успели выбраться из автобуса до столкновения.

    Автор: Константин Терехов
    #владимир #дтп с автобусом и поездом
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