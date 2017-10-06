СКР подтвердил гибель 17 человек в ДТП с автобусом под Владимиром

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Владимир, 6 октября. По данным Московского СУ на транспорте СК РФ в аварии на железнодорожном переезде во Владимирской области погибли 17 человек.

Как сообщает Газета.ru, по факту случившегося организована доследственная проверка, на месте дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде у города Покров работают следователи.

Кроме того, по данным РИА Новости, после аварии в ЦРБ Петушинского района были госпитализированы пять человек. Четверо из них, включая двух детей – в крайне тяжелом состоянии помещены в реанимацию.

Напомним, что ДТП на переезде произошло в 03:39. Автобус, предположительно, из Казахстана, выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим из Петербурга в Нижний Новгород, и неожиданно заглох.

Машинист локомотива предпринял экстренное торможение, однако расстояние от поезда до автобуса было слишком коротким. Более 30 человек успели выбраться из автобуса до столкновения.