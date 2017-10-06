Российские компании запаслись рекордным объемом наличной иностранной валюты

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Москва, 6 октября. Запасы наличной валюты у российских компаний достигли рекордных объемов. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщают «Известия».

По данным регулятора, на 1 июля 2017 года объем запасов наличной иностранной валюты у российских банков и компаний достиг 59,8 млрд долларов. При этом 54,5 млрд долларов хранятся у компаний и граждан. Это максимальные запасы наличной валюты у российских банков и компаний за всю историю.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что спрос на наличную валюту вызван страхом перед иностранными санкциями.

«Дело в том, что движения доллара через любые счета могут быть, во-первых, отслежены, а во-вторых, заблокированы. Для кого-то хранение наличности может стать альтернативой отрицательным ставкам в европейских банках», — цитирует издание доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, Сергея Хестанова.

Эксперт института «Центр Развития» НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко в комментарии «Известиям» отметил, что увеличение объема валютной наличности вне банковского сектора во многом объясняется тем, что граждане снимают деньги для зарубежных поездок.