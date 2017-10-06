Продюсера известных голливудских фильмов обвинили в домогательствах в США

В Избранное

Вашингтон, 6 октября. Американского продюсера Харви Вайнштейна, работавшего над такими известными картинами как «Убить Билла», «Властелин колец», «Крик», обвинили в сексуальных домогательствах. Как сообщает The New York Times, продюсер может быть причастен к домогательствам к сотрудницам фирм, где работал. Отмечается, что в течение 30 лет он предлагал молодым актрисам и другим сотрудницам вступать с ним в интимную связь в обмен на продвижение по карьере. Журналисты приложили к обвинениям признания нескольких актрис, среди которых есть и Эшли Джадд.

Ряд сотрудников Miramax Films и Weinstein Company также подтвердили обвинения в адрес Вайнштейна. Продюсер частично свою вину признал.

Известно также, что минимум восемь раз пострадавшие собирались обратиться в суд.