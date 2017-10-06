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Тренер Черышев: Давайте не будем «топить» Акинфеева
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    Тренер Черышев: Давайте не будем «топить» Акинфеева

    6:54  6 Октября 2017
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    Тренер Черышев: Давайте не будем «топить» Акинфеева

    Москва, 6 октября. Российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал свое отношение к словам главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова о том, что вратарь Игорь Акинфеев является «первым номером» национальной команды.

    По его словам, Черчесов — сам бывший вратарь и знает, что делает. Он отметил RT, что если кто-то из вратарей захочет сыграть за сборную и занять место Акинфеева, пусть докажет это действием. Тогда, по словам Черышева, главный тренер может заговорить и о другом «номере один».

    Черышев посоветовал поддержать Акинфеева и «не топить словами, что пора заканчивать».

    Тренер Черышев: Давайте не будем «топить» Акинфеева

    Автор: Алия Садыкова
    #игорь аинфеев #сборная рф
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