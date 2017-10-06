Лаборатория блокировок заработала в Роскомнадзоре

В Избранное

Москва, 6 октября. При Роскомнадзоре создан департамент, который изучает возможности блокировки различных интернет-сервисов. Новое подразделение ФГУП «Главного радиочастотного центра» проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сейчас специалисты тренируются блокировать все ресурсы, которые нарушают закон, сообщает газета «Известия». Кроме того, новый департамент также изучает поведение «нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок».

По словам Жарова, ведомство готовится к вступлению в силу ряда новых норм о регулировании интернета. Это, например, поправки в закон «О защите информации...», обязывающие анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не давать пользователям доступ к заблокированным в нашей стране сайтам.