Слухи о скорой отставке Терезы Мэй опровергли в британском правительстве

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Лондон, 6 октября. Тереза Мэй останется на посту премьер-министра Соединенного Королевства, слухи о ее отставки опровергли в правительстве Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph.

О намерении Мэй продолжить работу на посту премьер-министра сообщил Глава канцелярии британского правительства Дэмиан Грин.

«Я знаю, что она так же, как и прежде, намерена продолжать работу, считает это своим долгом, она продолжит и добьется успеха правительства», — заявил Грин.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что около 30 депутатов могут потребовать отставки Терезы Мэй в течение ближайших трех дней. Поводом для демарша стало неудачное выступление премьер-министра на ежегодном съезде Консервативной партии Великобритании 4 октября. Тогда речь Мэй прервал британский комик, вручивший премьер-министру «приказ об увольнении», сообщает Газета.ru.