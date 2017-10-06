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Происшествия
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Попавший в ДТП автобус под Владимиром следовал из Казахстана
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    Попавший в ДТП автобус под Владимиром следовал из Казахстана

    6:44  6 Октября 2017
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    Попавший в ДТП автобус под Владимиром следовал из Казахстана

    Владимир, 6 октября. Пассажирский автобус, ставший участником дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде под Владимиром, предположительно следовал из Казахстана.

    Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент в министерстве иностранных дел соседнего государства проверяют эту информацию. Об этом проинформировал глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

    Напомним, что столкновение пассажирского автобуса и пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород, произошло в 03:39 на переезде у города Покров.

    По разным данным в результате дорожно-транспортного происшествия погибли до 16 человек. Больше 10 с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницы. Сообщается, что среди пострадавших есть дети.

    Автор: Константин Терехов
    #владимир #дтп с автобусом и поездом
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