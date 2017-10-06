Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» России

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Москва, 6 октября. Польская семейная пара, авторы блога о своей жизни и путешествиях PituPitu, опубликовала впечатления от железнодорожной поездки через всю Россию.

Поляки думали, что в поезде не должно было быть хорошей еды, они ожидали, что замерзнут и будут ехать в грязи.

Однако, поездка по Транссибирской магистрали приятно удивила пару. В купе их ждали чистая постель, свежие газеты, полотенца и кондиционер. Проводницы приносили им по очереди одноразовые тапочки, воду в бутылках, вкусный горячий ужин, гигиенические принадлежности. Проводница разбудила их, как и просили, утром.

«Цель нашей экспедиции достигнута: мы узнали, что можно путешествовать по Транссибирской магистрали в супер условиях за небольшие деньги», - резюмировали блогеры.

Ранее эксперт рассказал о запуске РЖД новых маршрутов. РЖД собираются запустить пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа.