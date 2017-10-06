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Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» России
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    Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» России

    6:44  6 Октября 2017  /обновлено: 6:49  06 Октября 2017
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    Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» России

    Москва, 6 октября. Польская семейная пара, авторы блога о своей жизни и путешествиях PituPitu, опубликовала впечатления от железнодорожной поездки через всю Россию.

    Поляки думали, что в поезде не должно было быть хорошей еды, они ожидали, что замерзнут и будут ехать в грязи.

    Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» России

    Однако, поездка по Транссибирской магистрали приятно удивила пару. В купе их ждали чистая постель, свежие газеты, полотенца и кондиционер. Проводницы приносили им по очереди одноразовые тапочки, воду в бутылках, вкусный горячий ужин, гигиенические принадлежности. Проводница разбудила их, как и просили,  утром. 

    «Цель нашей экспедиции достигнута: мы узнали, что можно путешествовать по Транссибирской магистрали в супер условиях за небольшие деньги», - резюмировали блогеры. 

    Ранее эксперт рассказал о запуске РЖД новых маршрутов. РЖД собираются запустить пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа.

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #поезд #путешествие #поляки
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