Ученые выяснили, что холод помогает похудеть

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Москва, 6 октября. Российские ученые выяснили, что у жителей Крайнего Севера мутация генов, приводящая к излишнему весу, встречается крайне редко. Это связано с особенностью метаболизма: попадающую в организм пищу северяне перерабатывают не в жир, а в тепло.

Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи обследовали 175 человек, которые постоянно проживают в Арктике, сообщает газета «Известия». Выяснилось, что у них на 15% реже, чем у европейцев, встречается мутация генов, вызывающих развитие ожирения.

Таким образом, у коренных жителей Арктической зоны России предрасположенность к ожирению примерно на 15% ниже, чем у россиян, которые живут в средней полосе.