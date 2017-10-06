МВД подтвердило гибель 14 человек в ДТП с автобусом под Владимиром

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Владимир, 6 октября. По данным представителя регионального управления МВД в дорожно-транспортном происшествии с участием поезда и автобуса погибли 14 человек.

Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона. Других официальных данных о точном числе погибших и раненных в страшной аварии не поступало.

Напомним, что ДТП на железнодорожном переезде произошло сегодня рано утром, в 03:39 автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и неожиданно заглох. Пассажирский поезд был слишком близко к переезду и не успел остановиться.