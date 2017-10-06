Украина оценила потери при силовом разрешении конфликта в Донбассе

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Киев, 6 октября. При силовом решении конфликта в Донбассе Украина потеряет за 10 дней 10-12 тысяч военных, погибнут около 10 тысяч мирных жителей. Об этом со ссылкой на начальника украинского генштаба Виктора Муженко сообщают местные СМИ.

Муженко заявил, что в случае силового разрешения конфликта украинская армия в течение 10 дней потеряет до 12 тысяч человек, до трех тысяч военнослужащих погибнут. Жертвы среди мирно населения достигнут 10 тысяч человек.

Начальник украинского генштаба заявил, что ВСУ располагает необходимым для реализации такого сценария вооружением. Но усомнился в том, что общество на Украине окажется готово к военному разрешению конфликта на юго-востоке страны.

Напомним, ранее Виктор Муженко рассказал, что Украина запросила у США системы воздушной разведки и другое вооружение.