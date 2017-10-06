Помощника Siri от Apple признали самым «глупым» искусственным интеллектом

В Избранное

Пекин, 6 октября. Группа ученых из Китая, проанализировав различные системы искусственного интеллекта, пришла к выводу, что сервис Siri является самым «глупым» из них.

В ходе эксперимента ученые сравнивали разные системы искусственного интеллекта, пишет Business Insider. Выяснилось, что у сервиса Google IQ находится на уровне 43,7 баллов. Вторую строчку занимает Baidu (33), третью — Microsoft's Bing (32). Siri от Apple смогла «похвастаться» довольно скромными результатами — 24 балла. Для сравнения, IQ ребенка шести лет составляет 55,5 очков.

Специалисты отметили, что несмотря на лидерство Google среди этих систем, разработчикам придется проделать долгий путь, чтобы приблизить программу к уровню человеческого разума.