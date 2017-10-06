Стали известны детали страшного ДТП под Владимиром

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Владимир, 6 октября. В пресс-службе Московской железной дороги АО «РЖД» рассказали детали страшного ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области.

Оказалось, что пассажирский автобус при пересечении переезда на запрещающий сигнал светофора в 03:39, заглох непосредственно на путях. Увидев это, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал.

Но было уже поздно: машинист приближающегося к переезду пассажирского поезда «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» хоть и применил экстренное торможение, но расстояние было слишком коротким.

В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и ранения. По разным данным, число жертв может достигать 16 человек.