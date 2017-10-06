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Пушков рассказал, чем обернется выход США из ядерной сделки с Ираном
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    Пушков рассказал, чем обернется выход США из ядерной сделки с Ираном

    6:01  6 Октября 2017
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    Пушков рассказал, чем обернется выход США из ядерной сделки с Ираном

    Москва, 6 октября. Выход США из ядерной сделки с Ираном вызовет новый кризис и может привести к войне на Среднем Востоке. Такое мнение в микроблоге в сервисе Twitter высказал члена Совета Федерации Алексей Пушков.

    Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном 12 октября. По мнению главы Белого дома, соглашение не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

    Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, по мнению президента США, Тегеран не придерживается «духа» ядерной сделки, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #иран #пушков #ядерная сделка
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