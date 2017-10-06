Пушков рассказал, чем обернется выход США из ядерной сделки с Ираном

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Москва, 6 октября. Выход США из ядерной сделки с Ираном вызовет новый кризис и может привести к войне на Среднем Востоке. Такое мнение в микроблоге в сервисе Twitter высказал члена Совета Федерации Алексей Пушков.

По инфо СМИ США, на след.неделе Трамп объявит от прекращении сделки с Ираном. Это вызовет острый кризис и чревато новой войной на Ср.Востоке — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 6, 2017

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном 12 октября. По мнению главы Белого дома, соглашение не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, по мнению президента США, Тегеран не придерживается «духа» ядерной сделки, сообщает RT.