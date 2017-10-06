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Происшествия
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Происшествия
Столкновение поезда с автобусом под Владимиром: погибли более 10 человек
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    Столкновение поезда с автобусом под Владимиром: погибли более 10 человек

    5:55  6 Октября 2017
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    Столкновение поезда с автобусом под Владимиром: погибли более 10 человек

    Владимир, 6 октября. Как минимум 16 человек стали жертвами страшной аварии во Владимирской области с участием поезда и пассажирского автобуса.

    Как сообщает ТАСС, столкновение имело быть сегодня рано утром на железнодорожном переезде на станции Покров. По предварительным данным погибли, как минимум, 16 человек.

    Кроме того, как сообщил агентству мэр Покрова, получили травмы разной степени тяжести 12 человек, двое несовершеннолетних находятся в тяжелом положении в реанимации.

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #поезд #владимир #дтп с автобусом #автобуса
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