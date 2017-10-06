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Весь мир
США обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке С-400 у России
Весь мир
США обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке С-400 у России
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    США обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке С-400 у России

    5:47  6 Октября 2017
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    США обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке С-400 у России

    Вашингтон, 6 октября. В Пентагоне крайне обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке зенитной ракетной системы С-400 у России.

    Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель военного ведомства США подполковник Мишель Балданза, отвечая на просьбу российского агентства прокомментировать решение властей Эр-Рияда.

    «Мы испытываем беспокойство, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок», — заявила Балданза.

    США обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке С-400 у России

    Как напоминает Газета.ru, накануне появились сообщения о том, что в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии стороны пришли к соглашениь о приобретении российских зенитных ракетных систем С-400.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #сша #саудовская аравия #пентагон #с-400
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