США обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке С-400 у России

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Вашингтон, 6 октября. В Пентагоне крайне обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке зенитной ракетной системы С-400 у России.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель военного ведомства США подполковник Мишель Балданза, отвечая на просьбу российского агентства прокомментировать решение властей Эр-Рияда.

«Мы испытываем беспокойство, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок», — заявила Балданза.

Как напоминает Газета.ru, накануне появились сообщения о том, что в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии стороны пришли к соглашениь о приобретении российских зенитных ракетных систем С-400.

