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Подать заявление на упрошенное банкротство смогут 41,5 тыс. россиян
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    Подать заявление на упрошенное банкротство смогут 41,5 тыс. россиян

    5:47  6 Октября 2017
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    Подать заявление на упрошенное банкротство смогут 41,5 тыс. россиян

    Москва, 6 октября. Лишь 41,5 тыс. россиян смогут подать заявление о банкротстве в упрошенном порядке через МФЦ. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Национального центра банкротств (НЦБ)  сообщают «Известия».

    Согласно подсчетам специалистов, из-за требований, которые налагает подача заявления о банкротстве через МФЦ, воспользоваться упрошенным порядком сможет лишь 1% потенциально не состоятельных россиян. Эксперты ожидают, что число заявлений в МФЦ о самобанкротстве будет расти вместе с осведомленностью граждан. К 2020 году их доля достигнет 10%.

    Напомним, пилотный проект о введении упрощенной процедуры банкротства граждан стартует в 2018 году. Заявление через МФЦ смогут подать граждане, чей долг не превышает 700 тысяч рублей, и общая сумма задолженности за последние полгода не выросла более чем на четверть. Кроме того, заемщик не должен иметь более 10 кредитов и совершать сделки с недвижимостью в течение года перед подачей заявления о банкротстве.

    Автор: Виталий Малясев
    #мфц #банкротство #процедура
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