Стало известно о взломе личного телефона главы аппарата Белого дома

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Вашингтон, 6 октября. Телефон главы аппарата Белого дома Джона Келли был взломан предположительно в декабре прошлого года.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на американское издательство Politico, предполагаемый инцидент имел место быть в бытность Келли министром национальной безопасности США.

Источник в администрации Белого дома сообщил, что сотрудники технической поддержки обнаружили неполадки в работе телефона и подтвердили факт взлома, посоветовав Джону Келли не использовать аппарат.

Кроме того, как отмечает Politico, после того, как политик стал главой аппарата Белого дома, он стал редко пользоваться личным телефоном, предпочитая вести переговоры по рабочему телефону.