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Маршруты «ВИМ-Авиа» с низкой загрузкой передадут другим перевозчикам
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    Маршруты «ВИМ-Авиа» с низкой загрузкой передадут другим перевозчикам

    5:27  6 Октября 2017
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    Маршруты «ВИМ-Авиа» с низкой загрузкой передадут другим перевозчикам

    Москва, 6 октября. В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях часть маршрутов «ВИМ-Авиа» передадут другим перевозчикам. Об этом по итогам заседания оперативного штаба с участием министра транспорта Максима Соколова сообщает пресс-служба Минтранса России.

    «В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях принимаются точечные решения по закрытию данных маршрутов и их передаче другим перевозчикам», — сообщает ведомство.

    В министерстве уточнили, что пассажиры «ВИМ-Авиа» пересаживаются на рейсы других перевозчиков в штатном режиме. Чартерная программа авиакомпании будет выполнена в ближайшее время.

    Напомним, ранее  Газета.ru сообщила, что все пассажиры «ВИМ-Авиа» с просроченной датой вылета доставлены в Россию.

    Автор: Виталий Малясев
    #минтранс #пассажир #авиация #вим-авиа
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