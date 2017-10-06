Маршруты «ВИМ-Авиа» с низкой загрузкой передадут другим перевозчикам

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Москва, 6 октября. В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях часть маршрутов «ВИМ-Авиа» передадут другим перевозчикам. Об этом по итогам заседания оперативного штаба с участием министра транспорта Максима Соколова сообщает пресс-служба Минтранса России.

«В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях принимаются точечные решения по закрытию данных маршрутов и их передаче другим перевозчикам», — сообщает ведомство.

В министерстве уточнили, что пассажиры «ВИМ-Авиа» пересаживаются на рейсы других перевозчиков в штатном режиме. Чартерная программа авиакомпании будет выполнена в ближайшее время.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что все пассажиры «ВИМ-Авиа» с просроченной датой вылета доставлены в Россию.