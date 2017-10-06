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Поезд сошел с рельсов в Тульской области, движение на участке приостановлено
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    Поезд сошел с рельсов в Тульской области, движение на участке приостановлено

    5:17  6 Октября 2017
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    Поезд сошел с рельсов в Тульской области, движение на участке приостановлено

    Тула, 6 октября. На перегоне Малая Андреевка – Турдей в Тульской области с рельсов сошел грузовой поезд.

    Информация об аварии поступила в Единую службу спасения в 02.25 по московскому времени. 

    «На место происшествия незамедлительно были высланы аварийно-спасательные формирования», — рассказал руководитель регионального управления МЧС Максим Пряхин.

    Поезд перевозил цистерны с топливом, передает «Газета.ру». Позднее появилась информация, что в результате схода с рельсов грузового поезда никто не пострадал. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют причины инцидента.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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