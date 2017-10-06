Киевский дипломат предрек раскол Украины на две части

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Киев, 6 октября. Украинский политик Роман Бессмертный в интервью на одном из телеканалов предрек раскол незалежной на две части.

Бывший представитель Киева в политической подгруппе трехсторонней контактной группы и экс-посол Украины в Белоруссии таким образом прокомментировал закон Порошенко о реинтеграции Донбасса:

«Речь идет об образовании двух Украин и, следовательно, о двух премьер-министрах. В соответствии с этим законом, у нас, на Правобережной Украине, будет один премьер и один бюджет, а на Левобережной — другие», — заявил дипломат в эфире в программы «Большое интервью».

«В законе не сказано, что это — Донецкая область, а это будет и Донецкая, и Харьковская, и Запорожская, и Сумская, здесь будет другой премьер-министр», — продолжил свою мысль Бессмертный.

Кроме того, как сообщает ПолитНавигатор, киевский политик пошел дальше в своих предсказаниях и предположил, кто может стать премьером воображаемой «левобережной» Украины. Это, по мнению дипломата — нынешний глава СНБО Александр Турчинов.