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Астрономы рассказали о новых свидетельствах существования «планеты икс»
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    Астрономы рассказали о новых свидетельствах существования «планеты икс»

    5:08  6 Октября 2017
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    Астрономы рассказали о новых свидетельствах существования «планеты икс»

    Вашингтон, 6 октября. Взаимное расположение известных планет и малых объектов Солнечной системы сложно объяснить без наличия «планеты икс». Об этом со ссылкой на сотрудника Калифорнийского технического института Константина Батыгина сообщает NASA.

    «Есть сразу пять свидетельств того, что девятая планета Солнечной системы существует, — заявил Батыгин. — Если представить, что ее нет, вам придется объяснить эти пять особенностей Солнечной системы и решить многие другие проблемы».

    Напомним, Константин Батыгин и его коллега Майкл Браун в течение недели наблюдали за предполагаемым местом нахождения таинственной планеты через телескоп «Субару». По словам ученых, им удалось найти новые свидетельства существования ранее неизвестной гигантской планеты на окраине Солнечной системы.

    О ее присутствии в частности говорит необычный характер орбит целого ряда карликовых планет. Ученые отмечают, что небесные тела вращаются в противоположную движению земли и других планет сторону, а их орбиты значительно смещены по отношению к «диску» Солнечной системы.

    Автор: Виталий Малясев
    #астрономы #планета х
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