Опубликовано видео драки шоумена Дмитрия Торина и жениха Дианы Шурыгиной

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Москва, 6 октября. На YouYube опубликовано видео потасовки между шоуменом Дмитрием Ториным и женихом Дианы Шурыгиной.

Как сообщает телеканал «360», известный шоумен в компании пранкера Локи пожаловал на свадьбу Шурыгиной, при этом в качестве подарка принес трехлитровую банку, в которой находились восемь гвоздик.

Прежде чем вручить подарок, Торин пытается потанцевать с невестой, у него даже немного неуклюже, но это получается, а после этого шоумен начинает поздравительную речь.

В этот момент подоспевшая охрана выводит незваных гостей, которые пытаются сопротивляться, из банкетного зала, потасовка продолжается на лестнице, куда чуть позже выходит сам жених.

В самом конце ролика Дмитрий Торин объясняет, что же означает его несостоявшийся подарок на свадьбе звезды программы «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной и оператора Первого канала Андрея Шлягина.