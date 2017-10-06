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Опубликовано видео драки шоумена Дмитрия Торина и жениха Дианы Шурыгиной
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    Опубликовано видео драки шоумена Дмитрия Торина и жениха Дианы Шурыгиной

    4:53  6 Октября 2017
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    Опубликовано видео драки шоумена Дмитрия Торина и жениха Дианы Шурыгиной

    Москва, 6 октября. На YouYube опубликовано видео потасовки между шоуменом Дмитрием Ториным и женихом Дианы Шурыгиной.

    Как сообщает телеканал «360», известный шоумен в компании пранкера Локи пожаловал на свадьбу Шурыгиной, при этом в качестве подарка принес трехлитровую банку, в которой находились восемь гвоздик.

    Прежде чем вручить подарок, Торин пытается потанцевать с невестой, у него даже немного неуклюже, но это получается, а после этого шоумен начинает поздравительную речь.

    В этот момент подоспевшая охрана выводит незваных гостей, которые пытаются сопротивляться, из банкетного зала, потасовка продолжается на лестнице, куда чуть позже выходит сам жених.

    В самом конце ролика Дмитрий Торин объясняет, что же означает его несостоявшийся подарок на свадьбе звезды программы «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной и оператора Первого канала Андрея Шлягина.

    Автор: Константин Терехов
    #диана шурыгина #дмитрий торин
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