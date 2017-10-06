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Турчинов назвал мелочью инцидент с Савченко во время потасовки в Раде
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    Турчинов назвал мелочью инцидент с Савченко во время потасовки в Раде

    4:45  6 Октября 2017
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    Турчинов назвал мелочью инцидент с Савченко во время потасовки в Раде

    Киев, 6 октября. Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов после потасовки в Раде не стал считать Надежду Савченко личным врагом. Об этом он заявил украинским СМИ.

    Глава СНБО ответил отрицательно на вопрос, стала ли Надежда Савченко его личным врагом после инцидента в Раде.

    «Это мелочь, на которую я даже не обращаю внимания», — заявил Турчинов.

    Напомним, инцидент с участием внефракционного нардепа Надежды Савченко и Александра Турчинова произошел 5 октября, во время потасовки в Верховной Раде Украины. Недовольство части депутатов вызвал внесенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Нардепы блокировали президиум Рады, после чего началась потасовка.

    Во время конфликта Турчинов заявил, что зачинщики драки не хотят признавать Россию «агрессором». После этого к главе СНБО подбежала Надежда Савченко и силой вырвала у него микрофон, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #украина #савченко #турчинов #рада #драка #потасовка
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