Начальник Генштаба Украины рассказал, какое вооружение Киев рассчитывает получить от США

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Киев, 6 октября. Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко рассказал, какое вооружение просила Украина у США. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Муженко, Киев сделал запрос на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противотанковые системы и средства воздушной разведки. Начальник Генштаба Украины заявил, что теперь украинская сторона ожидает от Вашингтона политического решения. В то же время Муженко отметил, что поставки американского оружия могут быть сорваны из-за взрывов на складах в Калиновке.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады новую редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса. Инициатива украинского лидера вызвала недовольство националистов. В Луганской и Донецкой народных республиках посчитали, что новый законопроект Порошенко приведет к полной остановке мирного урегулирования конфликта.