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Весь мир
США обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке С-400 у России
Украина
Начальник Генштаба Украины рассказал, какое вооружение Киев рассчитывает получить от США
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    Начальник Генштаба Украины рассказал, какое вооружение Киев рассчитывает получить от США

    4:25  6 Октября 2017
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    Начальник Генштаба Украины рассказал, какое вооружение Киев рассчитывает получить от США

    Киев, 6 октября. Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко рассказал, какое вооружение просила Украина у США. Об этом сообщают украинские СМИ.

    По словам Муженко, Киев сделал запрос на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противотанковые системы и средства воздушной разведки. Начальник Генштаба Украины заявил, что теперь украинская сторона ожидает от Вашингтона политического решения. В то же время Муженко отметил, что поставки американского оружия могут быть сорваны из-за взрывов на складах в Калиновке.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады новую редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса. Инициатива украинского лидера вызвала недовольство националистов. В Луганской и Донецкой народных республиках посчитали, что новый законопроект Порошенко приведет к полной остановке мирного урегулирования конфликта.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #украина #вооружения
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