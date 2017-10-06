Жертвами шторма «Нэйт» в Никарагуа и Коста-Рике стали более 20 человек
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Сан-Хосе, 6 октября. Жертвами урагана шторма «Нэйт», который обрушился на Никарагуа и Коста-Рику, стали не менее 20 человек.
В настоящее время сообщается о 22 погибших. Из них 15 человек являются жителями Никарагуа, еще семь – Коста-Рики. Кроме того, в Коста-Рике сейчас неизвестно о местонахождении 15 человек.
В ближайшее время ситуации в Никарагуа может усугубиться из-за наводнения, которое могут спровоцировать сильные дожди, передает «Газета.ру».