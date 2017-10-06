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Россия
Пять иностранных кораблей вели разведку у границ России на прошлой неделе
Россия
Пять иностранных кораблей вели разведку у границ России на прошлой неделе
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    Пять иностранных кораблей вели разведку у границ России на прошлой неделе

    4:01  6 Октября 2017
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    Пять иностранных кораблей вели разведку у границ России на прошлой неделе

    Москва, 6 октября. На минувшей неделе у границ России вели разведку пять иностранных кораблей и 17 летательных аппаратов. Об этом сообщает официальная газета Минобороны РФ «Красная звезда».

    Большая часть летательных аппаратов-разведчиков «работала» на западном направлении. У западных границ России специалисты насчитали 15 ведущих разведку воздушных судов. Еще два летательных аппарата вели разведку на арктическом направлении.

    Напомним, в конце сентября сайт RT со ссылкой на МО РФ сообщил, что ВКС России за неделю девять раз поднимали в воздух истребители для перехвата иностранных самолетов-разведчиков.

    Автор: Виталий Малясев
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