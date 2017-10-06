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Россия
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Украина
Турчинов: Срыв рассмотрения закона о реинтеграции Донбасса  — преступление против Украины
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    Турчинов: Срыв рассмотрения закона о реинтеграции Донбасса  — преступление против Украины

    4:10  6 Октября 2017
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    Турчинов: Срыв рассмотрения закона о реинтеграции Донбасса  — преступление против Украины

    Киев, 6 октября. Срыв голосования насчет законопроекта о реинтеграции Донбасса в украинском парламенте можно сравнить с преступлением против государства. Такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, драка в Верховной раде была попыткой депутатов «Самопомощи» воспрепятствовать принятию законопроекта.

    «Как только депутаты «Самопомощи» увидели, что в зале есть голоса для того, чтобы признать Россию агрессором и определить стратегию деоккупации Донбасса, они бросились блокировать трибуну, сорвав принятие закона», — приводит слова Турчинова пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    Глава СНБО выразил надежду, что парламентарии в самое ближайшее время проголосуют за принятие законопроекта, в котором Россия определяется как страна-агрессор. Противникам принятия законопроекта он посоветовал не стоять на пути сторонников инициативы. Он также раскритиковал народных депутатов, которые не поддерживают законопроект о реинтеграции Донбасса. 

    Преступниками Турчинов назвал тех, кто блокировал трибуну в Верховной раде, чтобы закон не был принят.

    Турчинов: Срыв рассмотрения закона о реинтеграции Донбасса  — преступление против Украины

    «Главное — закон дает конкретный механизм деоккупации Донбасса, создает для нас очень важны правовые позиции в международных судах, на международных переговорах, и главное, перечеркивает возможности Российской Федерации скрывать свою агрессию под видом миротворческой операции», — резюмировал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны.

    Турчинов: Срыв рассмотрения закона о реинтеграции Донбасса  — преступление против Украины

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что обсуждение законопроекта о реинтеграции Донбасса закончилось дракой на трибуне Верховной рады. Документ был внесен на рассмотрение парламентариев украинским президентом Петром Порошенко в начале недели.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #петр порошенко #донбасс #украина #александр турчинов
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