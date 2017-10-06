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Россия
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Россия
Власти Крыма попросили строителей открыть Керченский мост на полгода раньше
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    Власти Крыма попросили строителей открыть Керченский мост на полгода раньше

    3:38  6 Октября 2017
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    Власти Крыма попросили строителей открыть Керченский мост на полгода раньше

    Москва, 6 октября. Зампред совета министров Крыма Георгий Мурадов попросил строителей сдать Керченский мост на полгода раньше запланированного срока. Об этом представитель правительства республики сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Официально открытие автомобильного движения по Керченскому мосту намечено на конец 2018 года. Но Мурадов попросил строителей завершить строительство к июню или июлю.

    «Думаю, это удастся сделать раньше. Нам бы очень хотелось, чтобы к разгару нашего туристического сезона уже начался поток через мост», — заявил зампред совета министров Крыма.

    Мурадов отметил, что его просьба основана на реальных темпах строительства Керченского моста. Чиновник подчеркнул, что строители ответили на просьбу «позитивно» и пообещали стараться.

    Напомним, ранее стало известно, что находящаяся в управлении Минтранса Крыма «Служба автомобильных дорог Республики Крым» ищет компании, которые смогли бы контролировать строительство подходов к Керченскому мосту.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #крым #керченский мост
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