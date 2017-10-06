Власти Крыма попросили строителей открыть Керченский мост на полгода раньше

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Москва, 6 октября. Зампред совета министров Крыма Георгий Мурадов попросил строителей сдать Керченский мост на полгода раньше запланированного срока. Об этом представитель правительства республики сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Официально открытие автомобильного движения по Керченскому мосту намечено на конец 2018 года. Но Мурадов попросил строителей завершить строительство к июню или июлю.

«Думаю, это удастся сделать раньше. Нам бы очень хотелось, чтобы к разгару нашего туристического сезона уже начался поток через мост», — заявил зампред совета министров Крыма.

Мурадов отметил, что его просьба основана на реальных темпах строительства Керченского моста. Чиновник подчеркнул, что строители ответили на просьбу «позитивно» и пообещали стараться.

Напомним, ранее стало известно, что находящаяся в управлении Минтранса Крыма «Служба автомобильных дорог Республики Крым» ищет компании, которые смогли бы контролировать строительство подходов к Керченскому мосту.