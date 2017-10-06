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Россия
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WSJ рассказала о похищении «российскими хакерами» данных АНБ
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    WSJ рассказала о похищении «российскими хакерами» данных АНБ

    3:29  6 Октября 2017
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    WSJ рассказала о похищении «российскими хакерами» данных АНБ

    Вашингтон, 6 октября. Американские СМИ сообщили, что хакерами были похищены данные о мерах спецслужб США по защите от кибератак.

    Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором рассказывается, что якобы российскими хакерами были похищены данные о внедрении в компьютерные сети других государств американских спецслужб. В 2015 году сотрудник Агентства национальной безопасности, нарушив должностную инструкцию, забрал домой секретные данные.

    WSJ рассказала о похищении «российскими хакерами» данных АНБ

    В статье сообщается, что на компьютере якобы стоял антивирус «Лаборатории Касперского». При этом в материале отсутствуют пояснения, как это связано с похищением данных. Данные сотрудника Агентства национальной безопасности, который нарушил должностные обязанности, не сообщаются. При этом американские спецслужбы не считают его шпионом. Понесет ли он наказание за подобное нарушение также неизвестно, передает «Газета.ру».

    Автор: Настасья Шеркунова
    #сша #хакеры
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