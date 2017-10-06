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Россия
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Украина
Перевозившая нефть баржа затонула на Украине
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    Перевозившая нефть баржа затонула на Украине

    3:17  6 Октября 2017
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    Перевозившая нефть баржа затонула на Украине

    Киев, 6 октября. В акватории Каховского водохранилища на Украине затонула перевозившая нефть баржа, на поверхности воды образовалось многокилометровое нефтяное пятно. Об этом сообщает пресс-служба Управления охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и урегулирования рыболовства Украины по Херсонской области.

    Затонула самоходная баржа «Александр Житник». В результате аварии произошел разлив нефти.

    По данным управления, на месте затопления баржи образовалось нефтяное пятно длинной в шесть километров и 100 метров шириной. Специалисты ведут мониторинг состояния водных биоресурсов в месте аварии.

    Напомним, ранее стало известно о столкновении перевозившего нефть танкера и земснаряда у берегов Сингапура. В результате происшествия земснаряд перевернулся, пять членов экипажа судна пропали без вести. Танкер получил повреждения, но разлива нефти не произошло, сообщает RT.

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #украина #разлив
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