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Россия
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Украина
Невозможность учиться на русском языке отталкивает Донбасс от Украины — Добкин
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    Невозможность учиться на русском языке отталкивает Донбасс от Украины — Добкин

    3:11  6 Октября 2017  /обновлено: 3:29  06 Октября 2017
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    Невозможность учиться на русском языке отталкивает Донбасс от Украины — Добкин

    Киев, 6 октября. Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин считает, что невозможность получить образование на русском языке еще больше отталкивает жителей Донбасса от Украины. Такое заявление парламентарий сделал в эфире украинского телеканала ZIK.

    По его мнению, языковая политика Киева в образовательной сфере препятствует восстановлению территориальной целостности Украины.

    «Что будут думать об Украине жители Донбасса, понимая, что получить образование на родном языке им не удастся?», спросил Добкин у своего оппонента по эфиру народного депутата от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема.

    Добкин также подверг критике проект закона о реинтеграции Донбасса, назвав его «дурным и пустым».

    Ранее сообщалось, что российские исполнители смогут выступать на Украине лишь после проверки СБУ. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Cергей свазовский
    #донбасс #добкин #русский язык #реинтеграция
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