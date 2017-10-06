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Киев, 6 октября. Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин считает, что невозможность получить образование на русском языке еще больше отталкивает жителей Донбасса от Украины. Такое заявление парламентарий сделал в эфире украинского телеканала ZIK.

По его мнению, языковая политика Киева в образовательной сфере препятствует восстановлению территориальной целостности Украины.

«Что будут думать об Украине жители Донбасса, понимая, что получить образование на родном языке им не удастся?», спросил Добкин у своего оппонента по эфиру народного депутата от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема.

Добкин также подверг критике проект закона о реинтеграции Донбасса, назвав его «дурным и пустым».

Ранее сообщалось, что российские исполнители смогут выступать на Украине лишь после проверки СБУ. Об этом писала Газета.ru.