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Россия
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В Латвии мэра оштрафовали за недостаточное знание государственного языка
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    В Латвии мэра оштрафовали за недостаточное знание государственного языка

    2:59  6 Октября 2017
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    В Латвии мэра оштрафовали за недостаточное знание государственного языка

    Рига, 6 октября. Центр государственного языка Латвии оштрафовал мэра Даугавпилса Рихардса Эйгимса за недостаточное знание латышского языка. Об этом сообщает латвийское телевидение.

    Знание языка у мэра второго по величине города Латвии надзорный орган проверил на основании четырех жалоб. Помимо уплаты штрафа Эйгимса обязали в течение полугода подучить латышский язык до должного уровня.

    Напомним, из почти двух миллионного населения Латвии 40% представляют русскоязычные граждане. В расположенном на востоке страны Даугавпилсе русскоязычными остаются 80% жителей города. При этом единственным государственным языком в Латвии считается латышский.

    Центр государственного языка борется за максимально широкое распространение латышского языка в Латвии. Ранее центр оштрафовал на 50 евро мэра Риги Нила Ушакова за то, что он общался на русском языке со школьниками, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #латвия #латышский язык
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