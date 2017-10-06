В Латвии мэра оштрафовали за недостаточное знание государственного языка

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Рига, 6 октября. Центр государственного языка Латвии оштрафовал мэра Даугавпилса Рихардса Эйгимса за недостаточное знание латышского языка. Об этом сообщает латвийское телевидение.

Знание языка у мэра второго по величине города Латвии надзорный орган проверил на основании четырех жалоб. Помимо уплаты штрафа Эйгимса обязали в течение полугода подучить латышский язык до должного уровня.

Напомним, из почти двух миллионного населения Латвии 40% представляют русскоязычные граждане. В расположенном на востоке страны Даугавпилсе русскоязычными остаются 80% жителей города. При этом единственным государственным языком в Латвии считается латышский.

Центр государственного языка борется за максимально широкое распространение латышского языка в Латвии. Ранее центр оштрафовал на 50 евро мэра Риги Нила Ушакова за то, что он общался на русском языке со школьниками, сообщает Газета.ru.