Добкин назвал Верховную раду «самым большим позором Украины»

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Киев, 6 октября. Народный депутат Украины от партии «Оппозиционный блок» Михаил Добкин назвал действующую Верховную раду Украины самым большим позором в истории страны. Такое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала ZIK.

В ходе дискуссии с народным депутатом от Блока Петра Порошенко Мустафой Найемом Добкин отметил, что украинский парламент работает против интересов государства. По его мнению, представители власти, называющие себя патриотами, на деле вредят Украине.

Бывший представитель партии регионов также раскритиковал поданный на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Добкин считает, что такой нормативный не принесет никакой пользы для восстановления территориальной целостности страны.

Накануне стало известно о поставках угля из Донбасса в Польшу. В Киеве сложившуюся ситуацию назвали «очень неприятно», — пишет Газета.ru.