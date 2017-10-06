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Украина
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Спорт
Сирия сыграла вничью с Австралией в отборочном матче к ЧМ-2018
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    Сирия сыграла вничью с Австралией в отборочном матче к ЧМ-2018

    2:38  6 Октября 2017
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    Сирия сыграла вничью с Австралией в отборочном матче к ЧМ-2018

    Куала-Лумпур, 6 октября. Сборные Сирии и Австралии сыграли вничью в рамках первого матча четвертого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу.

    Команды встретились на стадионе «Ханг Джебат» в малазийском городе Малакка, игра закончилась со счетом 1:1. Счет в конце первого тайма открыл защитник австралийской сборной Робби Круз. Сирийцам удалось сровнять счет за пять минут до завершения основного времени второго тайма, реализовав пенальти. Ответный мяч забил нападающий сирийской команды Омаль Аль-Сомах.

    Вторая встреча сборных назначена на 10 октября. Игра пройдет в Сиднее.

    Напомним, Сирия и Австралия борются за право разыграть путевку на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Победителю противостояния предстоит сыграть с занявшей четвертое место в зоне КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) командой.

    Автор: Виталий Малясев
    #футбол #сирия #австралия #чм-2018
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