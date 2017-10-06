Добкин призвал сменить власть на Украине

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Киев, 6 октября. Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» призвал сменить власть на Украине. Соответствующее заявление он сделал в эфире украинского телеканала ZIK.

Добкин крайне негативно оценил проект закона о реинтеграции Донбасса, поданный на рассмотрение Верховной рады. Парламентарий назвал нормативный акт «пустым и дурным».

Следует отметить, что оппонентом Добкина на канале ZIK выступил народный депутат от Блока Петра Порошенко журналист Мустафа Найем. Бывший «регионал» обвинил Найема в тяжелом положении, в котором оказалась сегодня Украина.

Добкин отметил также, что принятый накануне закон об образовании лишь оттолкнет жителей Донбасса от Украины из-за невозможности учиться на родном языке.

Ранее сообщалось о решении Печерского районного суда города Киева о заключении Добкина под стражу в рамках уголовного дела о присвоении недвижимого имущества в Харькове. Однопартийцы назвали это решение политической расправой.