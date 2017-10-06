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Украина
Добкин назвал Верховную раду «самым большим позором Украины»
Украина
Добкин призвал сменить власть на Украине
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    Добкин призвал сменить власть на Украине

    2:31  6 Октября 2017  /обновлено: 2:32  06 Октября 2017
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    Добкин призвал сменить власть на Украине

    Киев, 6 октября. Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» призвал сменить власть на Украине. Соответствующее заявление он сделал в эфире украинского телеканала ZIK.

    Добкин крайне негативно оценил проект закона о реинтеграции Донбасса, поданный на рассмотрение Верховной рады. Парламентарий назвал нормативный акт «пустым и дурным».

    Следует отметить, что оппонентом Добкина на канале ZIK выступил народный депутат от Блока Петра Порошенко журналист Мустафа Найем. Бывший «регионал» обвинил Найема в тяжелом положении, в котором оказалась сегодня Украина.

    Добкин призвал сменить власть на Украине

    Добкин отметил также, что принятый накануне закон об образовании лишь оттолкнет жителей Донбасса от Украины из-за невозможности учиться на родном языке.

    Ранее сообщалось о решении Печерского районного суда города Киева о заключении Добкина под стражу в рамках уголовного дела о присвоении недвижимого имущества в Харькове. Однопартийцы назвали это решение политической расправой.

    Автор: Сергей Свазовский
    #донбасс #украина #добкин #смена власти
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