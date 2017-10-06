Трамп заявил, что Тегеран не придерживается духа ядерного соглашения

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Вашингтон, 6 октября. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран «не придерживается духа» заключенной в 2015 году ядерной сделки. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с представителями военных ведомств США.

«Они не придерживались духа их соглашения», — заявил Дональд Трамп.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что Трамп может объявить о выходе США из ядерной сделки. Свое решение президент мотивирует тем, что соглашение «не отвечает национальным интересам США».

Выступление с речью, в которой будут озвучены планы Соединенных Штатов относительно Ирана, назначено на 12 октября. Но позиция Дональда Трампа к этому времени может измениться, сообщает Газета.ru.