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Донецк, 6 октября. Перешедший на сторону Донецкой народной республики бывший сотрудник СБУ подполковник Роман Лабусов рассказал о намеренном искажении фактов при расследовании крушения самолета MH17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом.

По его словам, ведомству была прямо поставлена задача собрать факты, искажающие информацию о виновниках трагедии. Таким образом, данные, опубликованные СБУ, были далеки от реальной картины событий, — отметил Лабусов.

До своего перехода на сторону ДНР Лабусов работал в СБУ шифровальщиком. Он пообещал обнародовать множество документов, подтверждающих преступления украинских силовиков в Донбассе. Лабусов также заявил о финансировании диверсионной деятельности Украины со стороны западных стран.

Ранее в Киеве оценили возможные потери при попытке силового решения конфликта в Донбассе. Об этом писала Газета.ru.