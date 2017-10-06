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Украина
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Политика
Бывший сотрудник СБУ рассказал об искажении фактов при расследовании крушения MH17
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    Бывший сотрудник СБУ рассказал об искажении фактов при расследовании крушения MH17

    2:00  6 Октября 2017
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    Бывший сотрудник СБУ рассказал об искажении фактов при расследовании крушения MH17

    Донецк, 6 октября. Перешедший на сторону Донецкой народной республики бывший сотрудник СБУ подполковник Роман Лабусов рассказал о намеренном искажении фактов при расследовании крушения самолета MH17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом.

    По его словам, ведомству была прямо поставлена задача собрать факты, искажающие информацию о виновниках трагедии. Таким образом, данные, опубликованные СБУ, были далеки от реальной картины событий, — отметил Лабусов.

    До своего перехода на сторону ДНР Лабусов работал в СБУ шифровальщиком. Он пообещал обнародовать множество документов, подтверждающих преступления украинских силовиков в Донбассе. Лабусов также заявил о финансировании диверсионной деятельности Украины со стороны западных стран.

    Ранее в Киеве оценили возможные потери при попытке силового решения конфликта в Донбассе. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #донбасс #украина #расследование #сбу #mh17
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