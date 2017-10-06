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Украина
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Путин одобрил идею прибавлять баллы к итогам ЕГЭ за портфолио
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    Путин одобрил идею прибавлять баллы к итогам ЕГЭ за портфолио

    2:00  6 Октября 2017
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    Путин одобрил идею прибавлять баллы к итогам ЕГЭ за портфолио

    Москва, 6 октября. Российский лидер Владимир Путин положительно высказался насчет идеи увеличения максимального размера прибавки к ЕГЭ с 10 до 25 баллов.

    Школьники могут получать дополнительные баллы за свои портфолио достижений. В настоящее время их прибавляют перед вступительными экзаменами.

    Накануне российский лидер вместе с вице-премьером Ольгой Голодец, главой Минобрнауки Ольгой Васильевой и помощников президента Андреем Фурсенко встретились с победителями конкурса «Учитель года», сообщает «Газета.ру».

    Автор: Настасья Шеркунова
    #владимир путин
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