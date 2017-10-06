Toyota презентовала роскошный седан с ретро-салоном

В Избранное

Токио, 6 октября. Презентация нового бизнес-седана Century автомобилестроительной компании Toyota состоялась в Токио.

Салон автомобиля отделан шерстью и стилизован под 60-е годы минувшего столетия. Century получил гибридную силовую установку из пятилитрового V8. На автомобиле также установлены адаптивные светодиодные фары. Новый «японец» представлен салонами с шерстяной или кожаной обивкой.

Ранее сообщалось, что в Россию вернется RAV 4 с дизельным двигателем.