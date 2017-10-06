Сирия: более 91% территории Сирии освобождено от ИГИЛ при поддержке ВКС РФ — Минобороны
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Дамаск, 6 октября. Более 91% территории Сирии освобождены от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает министерство обороны России в официальном печатном органе ведомства «Красная звезда».
Приведенная инфографика свидетельствует, что к настоящему моменту удалось освободить 91,6% территории САР.
Накануне стало известно, что за неделю ВКС РФ уничтожили 1,4 тысячи объектов террористов.
1 Организация запрещена на территории РФ.