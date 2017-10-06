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Сирия: ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю

    0:38  6 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю

    Москва, 6 октября. ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов в Сирии на протяжении недели. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

    Также отмечается, что за неделю российские самолеты осуществили около 500 боевых вылетов на территории САР. Беспилотные летательные аппараты выявили 129 объектов террористов за 190 разведывательных вылета.

    Накануне сообщалось, что 90% Сирии удалось освободить от террористов благодаря ВКС РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #террористы #вкс рф #вылеты
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