Ученые выяснили, что для космонавтов опаснее радиации

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Лондон, 6 октября. Ученым удалось установить, что представляет наибольшую опасности для космонавтов.

Специалисты из Центра высотной, космической и экстремальной медицины при Университетском колледже Лондона провели эксперимент, в рамках которого удалось установить, что для здоровья членов экипажа особо опасны микроорганизмы.

По словам ученого Кевина Фонга, на Земле микроорганизмы не столь опасны, поскольку есть возможность своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, в космосе природная среда значительно отличается, пишут британские СМИ.

Ранее в рамках исследований было установлено, что в космосе болезнетворные бактерии более устойчивы к антибиотикам. Специалисты отмечают, что данный фактор необходимо учитывать при планировании экспедиций.