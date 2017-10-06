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Брюссель, 6 октября. Председатель Ассоциации аккредитованных адвокатов по взаимодействию с органами государственной власти при ЕС Кристиан Д. де Фолуа пришел к заключению, что процедура выхода республики Крым из состава Украины и воссоединение с Россией прошли законно. Ключевые тезисы аналитической статьи де Фолуа изложил в своем блоге председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Отмечается, что десятый раздел Конституции Украины закреплял автономный статус Крыма, опирающийся на права народа.

В Основном законе Украины также указывалось на возможность проведения Крымом референдумов. Круг вопросов, которые могут быть вынесены на референдум, Конституция Украины не ограничивала. Таким образом, присоединение Крыма является абсолютно законным.

В статье подтверждена законность пребывания вооруженных сил России на Украине на момент проведения референдума на основании международных договоров Киева и Москвы. Правовая позиция де Фолуа опирается также на практику международного суда ООН.

Косачев назвал «очень ценным» то обстоятельство, что авторитетные юристы взялись за серьезный анализ референдума в Крыму, вместо обвинений в «агрессии» и «аннексии».